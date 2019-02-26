АлтГПУ расширяет горизонты сотрудничества с вузами Узбекистана

Новости 25.02.2019 17:10 152

Ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко совершила рабочий визит в Республику Узбекистан. В рамках визита состоялись встречи ректора вуза с руководством Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами.

«С коллегами обсудили вопросы сотрудничества в области подготовки педагогов и психологов, наметили перспективы проведения совместных археологических раскопок и научных стажировок», – сообщила Ирина Лазаренко.

В ходе пребывания в ТГПУ им. Низами ректор педагогического университета познакомилась с деятельностью белорусско-узбекского образовательного центра. Центр был открыт в сентябре 2018 года. Ректор рассказала коллегам, что в АлтГПУ уже более пяти лет успешно функционирует Центр казахского языка и культуры. В рамках деятельности центра накоплен колоссальный опыт работы, которым вуз готовы поделиться с коллегами из Узбекистана.Отметим, что ТГПУ им. Низами является одним из крупнейших высших учебных заведений Узбекистана.

Вуз почти ровесник Алтайского педуниверситета – основан в 1935 году. В настоящее время университет насчитывает 8 факультетов – физико-математический, естественных наук, педагогики, психологии и дефектологии, иностранных языков, истории, профессионального образования, начального образования и физической культуры и допризывного военного образования.

Вторая часть рабочей поездки ректора АлтГПУ в Узбекистан была посвящена знакомству с Самаркандским государственным институтом иностранных языков. Институт является одним из крупнейших высших учебных заведений по изучению иностранных языков в Узбекистане и Центральной Азии.

В рамках визита прошли переговоры с руководством института о сотрудничестве в области изучения русского языка и литературы.

«Приятно, что интерес к русскому языку, как части русской культуры не утрачен, и в школах по-прежнему его преподают. Но, к сожалению, специалистов в этой области очень мало», – отметила Лазаренко.

В рамках переговоров с ректором института Илхомом Тухтасиновым обсуждалась в том числе и эта проблема. Состоялась также встреча со студентами института иностранных языков. Особый интерес у студентов самаркандского вуза вызвали магистерские образовательные программы Алтайского педагогического университета.

По итогам переговоров ректорами Самаркандского государственного института иностранных языков и Алтайского педагогического университета было подписано Соглашение о сотрудничестве, в котором определены приоритеты на ближайшую и отдаленную перспективы.