Всё по плану. Кемеровские депутаты «предсказали» смертность в регионе на три года вперед

Новости 25.02.2019 14:10 164

Совет депутатов Кемеровской области принял закон, где содержатся данные о запланированной смертности в регионе на три года вперед. Депутаты уверены, что число умерших снизится в 2020-2021 годах, сообщила «Тайга.Инфо».

21 февраля депутаты приняли закон «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно расчетам властей, в 2019 году смертность городского населения составит 13,8 человек на одну тыс. населения. В 2020 году данный показатель должен составить 13,6, а в 2021 - 13,4 человека.

Смертность сельского населения будет чуть выше городского - на 0,1−0,2 показателя. Также запланирован рост обеспеченности городского и сельского населения врачами и эффективность деятельности медорганизаций на селе. Депутаты считают, что в сельской местности люди станут реже посещать врачей.

Напомним, ранее аналогичная ситуация сложилась в Алтайском крае. Краевой противотуберкулезный центр разместил на сайте госзакупок заявку на услуги по транспортировке тел умерших. Согласно заявке, в 2019 году в алтайский противотуберкулёзный диспансер рассчитывает на 350 умерших.