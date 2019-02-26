Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру в номинации «Вклад года»

Новости 25.02.2019 13:50 113

Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года», учрежденной порталом «Банки.ру», в номинации «Вклад года». Самым выгодным предложением на российском банковском рынке в 2018 году был признан вклад для физических лиц «Доходный».

Вклад «Доходный» был запущен в июле 2017 года. Максимальная процентная ставка составляет 8% годовых в рублях РФ, 4% годовых - в долларах США и 1,1% годовых - в евро. Минимальный размер первоначального взноса составляет 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.

Располагая широкой филиальной сетью не только в крупных, но и малых городах, а также на сельских территориях, АО «Россельхозбанк» постоянно совершенствует линейку продуктов и услуг с учетом запросов всех слоев населения.