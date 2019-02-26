На Алтае «Роснефть» оштрафовали на миллион рублей за взятку

Новости 25.02.2019 13:05 243

Компанию «Роснефть» оштрафовали на 1 миллион рублей, сообщает прокуратура Горно-Алтайска. Правоохранители установили, что в июле 2014 года главный бухгалтер ООО «ТТК Роснефть» дал взятку старшему инспектору межрайонной ИФНС России №5 по Республике Алтай.

Прокуратура выяснила, что бухгалтер «Роснефти», действуя в интересах компании, перечислил на банковский счет старшего государственного инспектора межрайонной ИФНС России №5 по Республике Алтай 30 тысяч рублей в качестве взятки.

«Денежные средства предназначались за несоставление в отношении организации протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях)», - сообщает прокуратура Горно-Алтайска.

В отношении ООО «ТТК Роснефть» возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд постановил наложить на компанию штраф в размере одного миллиона рублей.