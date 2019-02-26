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Барнаульский водоканал рассказал о сроках устранения аварии на водопроводе. Обновлено

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Специалисты барнаульского водоканала сообщили, что ведутся работы по устранению повреждения водопровода на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта. По словам коммунальщиков, аварию устранят к 12:00 25 февраля.

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«В настоящий момент проводится локализация места повреждения. На время производства работ ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях Железнодорожного района и части Октябрьского района: район ВРЗ, Жилплощадка, поселок Восточный», - говорится в сообщении водоканала.

В пресс-службе ГУ МЧС Алтайского края уточнили, что проводятся работы по ремонту задвижки на водоводе Д-800 мм.

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Читатели «Политсибру» рассказали, что крупная управляющая компания, обслуживающая жилой фонд Железнодорожного района города, называет иные сроки возобновления подачи воды – не раньше 13:00.

UPD. «Ремонтные работы на водоводе на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской завершены. Начинается заполнение системы водоснабжения. На это потребуется от 2 до 2,5 часов», - добавили в барнаульском водоканале. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Комсомольская правда - Кемерово

#Барнаул #Происшествия