Барнаульский водоканал рассказал о сроках устранения аварии на водопроводе. Обновлено

Новости 25.02.2019 12:10 291

Специалисты барнаульского водоканала сообщили, что ведутся работы по устранению повреждения водопровода на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта. По словам коммунальщиков, аварию устранят к 12:00 25 февраля.

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«В настоящий момент проводится локализация места повреждения. На время производства работ ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях Железнодорожного района и части Октябрьского района: район ВРЗ, Жилплощадка, поселок Восточный», - говорится в сообщении водоканала.

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