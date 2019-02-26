Представлять Алтайский край на зимней Универсиаде будет лишь одна спортсменка

Новости 25.02.2019 12:35 143

В состав студенческой сборной России на Всемирную зимнюю универсиаду вошла алтайская лыжница Яна Кирпиченко. Она является единственной спортсменкой, представлявшей регион, сообщил «Алтайский спорт».

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. В российскую команду вошли 296 спортсменов, в том числе член женской сборной России, победительница и бронзовый призер прошлогоднего юниорского чемпионата мира, участница этапов Кубка мира Яна Кирпиченко из Алтайского края. Сейчас лыжница находится на финале Кубка России в Сыктывкаре.

Всего в Универсиаде будут участвовать около трёх тысяч спортсменов из более 55 стран. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом.