Пожилая женщина погибла при пожаре в Камне-на-Оби

Новости 25.02.2019 12:00 144

В Камне-на-Оби в результате пожара погибла пожилая женщина. Трагедия произошла утром 25 февраля, сообщили «Каменские известия».

Два пожарных расчета тушили огонь в доме, где проживала пожилая женщина с сыном. К моменту прибытия пожарных женщина находилась в доме, спасти ее жизнь не удалось. Чтобы ликвидировать возгорание, спасатели выбили несколько окон, комнаты были сильно задымлены.

Соседи рассказали, что во время пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв газа. Сын погибшей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.