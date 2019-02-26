Угон, убийство, перестрелка: троица на машине ДПС устроила «экшн» в Иркутской области

Новости 25.02.2019 11:45 188

В Иркутской области задержаны трое мужчин по подозрению в убийстве жителя Красноярска и нападении на его девушку. Задержанные расстреливали автомобили под Братском и передвигались на машине, принадлежавшей ГИБДД, сообщила «Тайга.Инфо».

В ночь на 23 февраля неизвестные остановили машину LADA Priora на трассе «Красноярск-Братск». Мужчины заставили выйти из машины жителя Красноярска, его девушку и их друзей. Парня убили на месте, девушку ранили.

«Один убитый, есть одна [пострадавшая] девушка, которая получила ножевое ранение, — рассказал собеседник агентства. — Подозреваемые задержаны. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения <…> перегородили дорогу, забрали машину, причинив ранения [людям, которые в ней находились]», - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Один из иркутских пабликов сообщил, что 22 февраля задержанные и еще один неизвестный обстреливали из охотничьего ружья машины на дорогах в поселке Прибрежный Братского района Иркутской области.

«Стояли на дороге [мужчины], остановился, думал, помощь нужна, мало ли что бывает, спросил у одного и видит, что к нему второй с ружьем идет, он спросил у него, что происходит, тот ничего не ответил. Он и поехал, тут выстрел, стреляли дробью, покоцали весь салон, дробь внутри разлетелась. У них кончился бензин в машине, вот они и стояли там. На месте, где убили парня, мой брат и сообщил сотрудникам [полиции], где эти отморозки, дальше сам не знаю», - сообщил брат одного из пострадавших владельцев машин.

Подозреваемые были задержаны в районе села Кузнецовка. Отмечается, что к тому времени они уже угнали машину у таксиста. После того, как приехали полицейские, произошла перестрелка между ними и правоохранителями.