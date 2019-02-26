Терпение лопнуло. Виктор Томенко соберет совещание по поводу участившихся коммунальных аварий

Новости 25.02.2019 10:55 967

Один из барнаульских телеграм-каналов сообщил, что Виктор Томенко назвал ситуацию с очередной коммунальной аварий в Барнауле «недопустимой и неприемлемой». Завтра, как пишет «ПолитАлтай», в правительстве Алтайского края пройдет совещание по вопросам прохождения отопительного сезона.

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«Кажется, что терпение у Виктора Томенко окончательно лопнуло, как и барнаульские трубы. Виктор Томенко назвал ситуацию с очередной аварией в Барнауле «недопустимой и неприемлимой». Завтра в правительстве губернатор проведёт развёрнутое совещание по прохождению отопительного сезона и перспективам развития коммунального хозяйства Барнаула», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Уточняется, что в совещании примет участие и глава Барнаула Сергей Дугин, а также руководители ресурсоснабжающих организаций, которые дадут оценку происходящему.

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«Принимаемые меры в коммунальном хозяйстве города не принесли результатов. Значит надо менять меры, тем более, что возникающие аварии сводят на нет все наши многомиллионные вложения в эту сферу с точки зрения доверия барнаульцев», - цитирует «ПолитАлтай» главу Алтайского края.

На момент публикации материала получить официальный комментарий в пресс-службе губернатора не удалось.