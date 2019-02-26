Наркоторговцы оставили свои знаки на дверях школы в Бийске

На входных дверях одной из школ Бийска распространители наркотиков оставили объявление о наборе на работу курьеров-закладчиков. Фото опубликовала одна из местных жительниц в паблике «Типичный Бийск».
Бийчане в комментариях под постом рассказали, что подобная «реклама» появилась в местном салоне красоты, около жилых домов, в детской поликлинике и даже на вокзале. Другой подписчик добавил, что такие объявления «никто не боится рисовать».
«За одну такую надпись платят 100 рублей, если в очень людном месте -150-200 рублей, а наказание за данное противоправное деяние - административный штраф в размере 5 тыс. рублей с изъятием оборудования. Тот, кто их рисует, за одну ночь спокойно эти 5 тыс. рублей отбивает», - сообщил Владислав Титарев.