Сергей Шубенков рассказал, почему не тренируется в манеже АлтГТУ

Новости 25.02.2019 9:50 217

Российский легкоатлет, чемпион мира Сергей Шубенков показал состояние беговых дорожек в манеже в АлтГТУ, объяснив, почему там не тренируется. Покрытие дорожек уже частично стерлось. Шубенков отметил, что покрытие в манеже было заменено около 2 лет назад.

«Ну вот примерно поэтому мы в манеже АлтГТУ не тренируемся. Кстати, покрытие поменяли чуть больше двух лет назад – тогда заменили полувековые резиновые листы, но, в итоге, что-то пошло не так. Короче, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться», - написал спортсмен в своем Instagram.

Напомним, международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявку барнаульца Сергея Шубенкова и еще 41 легкоатлета РФ на выступление в сезоне-2019 под нейтральным флагом. К этим, новым соревнованиям, и готовится барнаульский спортсмен. В первый раз Шубенков выступил под нейтральным флагом в 2017 году. Это связано с временным отстранением РУСАДА в 2015 году. Сообщается, что атлеты, уже имевшие допуск на предыдущий сезон, подавали заявки по упрощенной схеме.