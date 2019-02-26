25 февраля подписчики сообщества ВКонтакте Barnaul22 сообщили, что на пересечении улиц Ленина и Северо-Западной в Барнауле в домах нет горячей и холодной воды. Это связано с аварией водопроводных сетей.
По данным «Политсибру», воду отключили приблизительно в 6:30 утра. Пресс-служба «Барнаульского водоканала» уточнила, что четыре бригады устраняют повреждение на сетях.
В администрации Железнодорожного района Барнаула отмечают, что сроки устранения аварии пока неизвестны. Подписчики группы Barnaul 22 также рассказывают, что с утра «нет никакой воды и в районе улиц Георгия Исакова-Телефонная».
Специалисты Барнаульской теплосетевой компании сегодня ночью, 17 декабря, проведут оперативный ремонт повреждения тепловой сети