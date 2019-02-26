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В Барнауле в ряде домов исчезла вода в кранах

Новости
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25 февраля подписчики сообщества ВКонтакте Barnaul22 сообщили, что на пересечении улиц Ленина и Северо-Западной в Барнауле в домах нет горячей и холодной воды. Это связано с аварией водопроводных сетей.

По данным «Политсибру», воду отключили приблизительно в 6:30 утра. Пресс-служба «Барнаульского водоканала» уточнила, что четыре бригады устраняют повреждение на сетях.

В администрации Железнодорожного района Барнаула отмечают, что сроки устранения аварии пока неизвестны. Подписчики группы Barnaul 22 также рассказывают, что с утра «нет никакой воды и в районе улиц Георгия Исакова-Телефонная».

Барнаульцы останутся без отопления и горячей воды на семь с половиной часов. Обновлено

Барнаульцы останутся без отопления и горячей воды на семь с половиной часов. Обновлено

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Специалисты Барнаульской теплосетевой компании сегодня ночью, 17 декабря, проведут оперативный ремонт повреждения тепловой сети

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Автор: Политсиб.ру

Фото: KakProsto.ru

#водоканал #Барнаул