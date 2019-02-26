Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Новости 25.02.2019 9:05 161

В Москве с острым инфарктом госпитализирована известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Артистка почувствовала себя плохо накануне вечером. Она пожаловалась на боли в груди. Подробности события пока достоверно не известны.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году. Наиболее известны и любимы зрителями ее роли Любы Байкаловой в фильме «Калина красная» (1974) и Глаши в кинокартине «Они сражались за родину» (1975). Так же кинокритики и зрители высоко оценили работы Федосеевой-Шукшиной в фильмах «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки».