Ученый предложил два варианта переименования Алтайского края

Новости 25.02.2019 8:45 500

Барнаульский ученый Лев Пурдик, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН, предложил переименовать Алтайский край. По его словам, территория юга Западной Сибири, к которой относится регион, за продолжительное время прошла через многочисленные административно-территориальные преобразования, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

В сентябре 1937 года Западно-Сибирский край (существовал в 1930-1937 годы) разделили на Новосибирскую область и Алтайский край. В последний регион входила и Горно-Алтайская автономная область, которая составляла в нем примерно треть (35%) общей площади. Но в 1991 году Горно-Алтайская область вышла из состава края, а его территория существенно уменьшилась.

Установленные в 1991 году границы Алтайского края существуют до сих пор. 85% территории является равнинной, и лишь 15% – горной. Поэтому, по мнению ученого, название края «Алтайский» - некорректное и нелогичное. Правильнее будет назвать регион «Приалтайским».

«На первый взгляд – название непривычное и у многих вызовет усмешку. Однако же, всем привычно, и никто не удивляется и не усмехается названиям «Приморский край», «Приуралье», «Зауралье», «Прибайкалье», «Забайкалье», «Прибалтика», «Приамурье», «Прикаспийская низменность» и многим другим. И хотя перечисленные – это, в основном, не административные территории, а исторически сложившиеся народные названия, но, тем не менее, есть и прецедент – Приморский край – административная единица». В связи с этим считаю, что во имя торжества истины и справедливости, наш любимый Алтайский край необходимо переименовать. И правильным названием, как я уже обосновал, будет «Приалтайский край», так как он прилегает к горной стране Алтаю. Альтернативным наименованием данной административной единицы можно предложить «Верхне-Обской край», - высказался Лев Пурдик.

В 2012 году ряд деятелей Республики Алтай предлагали переименовать Алтайский край в Барнаульскую область. Но тогда все признали, что идея не имеет перспектив.