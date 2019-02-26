Власти Алтайского края сдадут в аренду землю в природном парке «Ая»

Новости 25.02.2019 9:00 135

27 марта Фонд имущества Алтайского края проведет открытый аукцион, на котором сдаст в аренду два земельных участка в природном парке «Ая». Предполагается, что на земле арендаторы будут заниматься пчеловодством.

Первый участок площадью 4,1337 га находится на территории Айского сельсовета Алтайского района. Он сдается в аренду сроком на семь лет. Начальная цена первого лота, то есть размер годовой арендной платы, составляет 33 400 рублей, шаг аукциона – одна тысяча рублей, задаток – 16,7 тысяч рублей.

Второй участок площадью 14,5737 га находится поблизости от первого и сдается в аренду также на семь лет и на тех же условиях. У второго лота начальный размер годовой арендной платы составляет 104 600 рублей, шаг аукциона устанавливается в размере 3 100 рублей, задаток – в размере 52 300 рублей.

Согласно информации администрации Алтайского района, земельные участки находятся в зоне рекреационного назначения.