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В Железнодорожном районе Барнаула ограбили инвалида

Новости
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Накануне в Железнодорожном районе Барнаула ограбили инвалида, сообщает сообщество ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

Вечером, в 18:25 в частный дом на улице Крупской к инвалиду, у которого отсутствует одна нога, пришли два парня и отняли у него семь тысяч рублей и мобильный телефон Samsung. Кроме того, вечерние визитёры забрали у пожилого человека из холодильника еду.

Грабителями оказались молодые люди, примерный возраст – двадцать-двадцать пять лет. Они были пьяны, отмечают источники.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: u-f.ru

#ограбление #Барнаул