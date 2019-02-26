Накануне в Железнодорожном районе Барнаула ограбили инвалида, сообщает сообщество ВКонтакте «Инцидент Барнаул».
Вечером, в 18:25 в частный дом на улице Крупской к инвалиду, у которого отсутствует одна нога, пришли два парня и отняли у него семь тысяч рублей и мобильный телефон Samsung. Кроме того, вечерние визитёры забрали у пожилого человека из холодильника еду.
Грабителями оказались молодые люди, примерный возраст – двадцать-двадцать пять лет. Они были пьяны, отмечают источники.
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