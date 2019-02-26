В Железнодорожном районе Барнаула ограбили инвалида

Новости 25.02.2019 7:41 132

Накануне в Железнодорожном районе Барнаула ограбили инвалида, сообщает сообщество ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

Вечером, в 18:25 в частный дом на улице Крупской к инвалиду, у которого отсутствует одна нога, пришли два парня и отняли у него семь тысяч рублей и мобильный телефон Samsung. Кроме того, вечерние визитёры забрали у пожилого человека из холодильника еду.

Грабителями оказались молодые люди, примерный возраст – двадцать-двадцать пять лет. Они были пьяны, отмечают источники.