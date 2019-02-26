Как в Барнауле прошла акция памяти Немцова: фоторепортаж

Новости 24.02.2019 19:32 345

24 февраля в Барнауле прошла традиционная акция памяти Бориса Немцова. Мероприятие приурочено к годовщине убийства оппозиционного политика.

На площади Свободы в этот раз собралось примерно 25-30 человек. Среди них - лидер реготделения "Яблоко" в Алтайском крае Александр Гончаренко, известный барнаульский оппозиционер Виктор Рау, общественник Константин Емешин, активистка и в прошлом сторонница Навального Ольга Фотиева и др.

По обыкновению после митинга в память о Немцове возложили цветы. Отметим, практически все участники акции отметились плакатами, призывающими не забывать о случившемся 4 года назад. Кроме того, среди лозунгов фигурировали и традиционные либеральные ценности. Кстати, Борис Немцов трижды посещал Алтайский край: в 1999, 2003 и 2007 годах.

Напомним, политик был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля.