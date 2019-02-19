Как власти на Алтае помешали возвести соцобъект по краевой программе

Новости 28.02.2019 7:10 524

Застройщик школы в селе Боровиха Алтайского края – ООО «Авангард» из Грозного – раскрыл подробности своих взаимоотношений с заказчиком – администрацией Первомайского района. Выяснилось, что чиновники отказались от идеи строить школу еще в 2017 году. Почему? «Политсибру» нашел ответ на этот вопрос.

Напомним, 19 февраля краевой арбитражный суд обязал компанию "Авангард" выплатить долг району по аренде земельного участка, предназначенного под соцобъект. Речь идет почти о 9 млн рублей. Между тем иск относительно расторжения договора находится в апелляционной инстанции.

«Чем вы занимались два года»: нерадивый подрядчик сорвал строительство школы в алтайском селе Новости 19.02.2019 11:51 Арбитражный суд поставил точку в споре между администрацией Первомайского района и ООО «Авангард» 1015

Магомед Мусаев, заместитель директора «Авангарда», пояснил, что фирма продолжит борьбу в суде. Пока районные чиновники ищут нового застройщика, и проблемы школьников не решены. Около двухсот детей ездит на учебу за пределы села. Между тем еще 600 учеников вынуждены ходить в две действующие школы. Оба здания возведены в довоенный период и их нынешнее состояние вызывает серьезные опасения.

Местные жители рассказывают, что это им не в новинку. Сельчан «кормят завтраками» десятки лет.

«Советские власти обещали построить школу с 1974 года», – рассказал Петр Рогов, директор школ в Боровихе.

Место для неё – пустырь в три гектара с обелиском красногвардейца Тарасова – выделили в девяностых. Тогда же по периметру пустыря успели залить фундамент. В итоге к теме вернулись спустя много лет. Постановление администрации Алтайского края №732 от 2012 года утвердило проекты программы «80х80». В нём сказано, что в Боровихе появится школа на 500 мест. Но уже 27 ноября 2013 года на сайте администрации района появились другие характеристики: 380 мест.

11 января 2016 года муниципалитет решил провести аукцион для арендаторов. Участок отдавался в аренду на 10 лет – срок немалый и вызывающий вопросы. Начальная цена для пользователя за год – 903,7 тыс. рублей.

Появились и желающие рыть землю под котлован. На торги пришли предприниматель Денис Ломков и компания «НСК». Торги выиграл Ломков, предложив больше 7 миллионов рублей. После победы, по данным краевых СМИ, он признался, что действовал в интересах компании «Авангард» из Чечни. Чуть позже – передал ей право аренды. Впрочем, история эта остается до конца невыясненной.

«Авангард» согласился строить школу на свои средства. Администрация Первомайского района в лице главы Алексея Рубцова заявила, что купит полностью готовое здание.

Глава Боровихи Валерий Голубцов пояснил телеканалу «Наши новости», что изначально школу предполагалось выкупить за 300 миллионов рублей. Из-за индексации цен итоговая цена объекта значительно выросла, собеседник не уточняет, насколько. А в декабре 2016-го жителям села показали эскиз будущего здания.

Над проектом трудилась алтайская компания «Терцет». Руководитель «Авангарда» Малик Хататаев пообещал властям начать стройку до конца декабря 2017-го, а закончить в 2020-м. Проект проходил экспертизы, застройщик параллельно проектировал для школы газовую котельную. Но ему требовались гарантии выкупа.

«Мы платили арендную плату в течение первого года, у нас все платежные документы на руках», - говорит замдиректора «Авангарда».

Однако скоро руководство муниципалитета «дало задний ход». 8 июня 2017 года Рубцов направил тогдашнему министру образования края Александру Жидких обоснование необходимости построить школу в селе Повалиха. В письме он попросил «заменить объект МАОУ «Боровихинская СОШ» Первомайского района на объект МБОУ «Повалихинская СОШ» в реестре государственной программы «80 х 80» (копия документа имеется в редакции «Политсибру»).

17 мая на сельском сходе администрация заявила: новой школы пока не будет, и озвучила планы объединить малокомплектную боровихинскую «СОШ» на 200 мест со школой в поселке Казачий. Жители села возмутились, и решили искать защиты у губернатора Александра Карлина. Обращение с подписями сельчан ушло в «голубой дом».

Обстановка накалялась. 21 ноября «Авангард» открыто заявил свои претензии к Первомайской администрации.

«Сейчас на руках у застройщика нет никакого документа, который бы гарантировал ему последующий выкуп объекта. Мы готовы строить здание. Мы нашли средства, чтобы делать это. Но нам нужна гарантия. Строительство объекта должно значиться в соответствующей бюджетной строке, это будет служить обеспечением», - рассказал Малик Хататаев.

Через два дня в ситуацию вмешался замминистра образования края Евгений Кайгородов. Он заявил, что «Авангард» так и не представил проектно-сметную документацию на строительство школы. Кайгородов подчеркнул, что проект должен быть признан экономически эффективным и включен в реестр типовой и проектной документации Министерства строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации.

Заместитель директора ООО «Авангард» Магомед Мусаев иначе видит эту ситуацию:

«Чиновников очень заботил перечень оборудования, который должен быть заложен в смету: школьные парты строго определенного образца, доски и прочее. Мы сами должны были обеспечить школу всем необходимым. Кроме того, два года мы получали от районной администрации техусловия. Одни, другие, третьи. Пока мы выбивали финансирование этой школы, администрация района вела переговоры о строительстве школы в Повалихе. Та, мол, больше нуждается, а эти подождут. А мы должны семь миллионов в год платить! Мы сами создали и оплатили проект здания за 2 миллиона рублей. То есть не район нам предоставил проект, говоря: «Вот, ребята, начинайте строить!» А попросили приехать, говоря: «У нас в районе нет бензина даже на машину. С какой стати мы вам будем техническую экспертизу проводить и оплачивать?» Экспертиза оплачена ООО «Авангард», передана нами району, и район нам от себя нам передал, мол, мы это все якобы сами проделали. Всеми силами задерживались выдачи этих технических условий. Трудно сказать, возможно, администрация мешала нашей работе сознательно. Администрация района менялась в это время. По сей день у нас нет договора на строительство. А платить мы должны. Замминистра Евгений Кайгородов сказал мне лично: «А зачем вам договор на строительство?» Мы отвечали, что для того, чтобы фирма могла отчитаться перед своим руководителем о целевом расходовании средств».

Министерство образования, по словам Мусаева, рекомендовало использовать апробированный проект типовой школы из другого региона, признанный экономически эффективным. ООО "Авангард" нашел такой проект.

Сейчас в распоряжении редакции есть копии заключений трех экспертиз проекта школы за 2018 год. Претензии экспертов к проекту были разные. Это и мелкие недочеты: неправильная нумерация страниц и текстовое оформление документов, и серьезные проблемы: отсутствие сведений о заявителе, заказчике и застройщике, их реквизитов, права на ведение деятельности застройщика, документов, подтверждающих передачу проектной документации и результатов инженерных изысканий застройщику. И лишь в последней экспертизе сказано: на участке есть объект культурного наследия – могила красногвардейца Тарасова.

«Когда приезжает инвестор, ставятся палки в колеса. Чем дольше инвестор платит, тем выгоднее администрации. Каждое утро нам звонили с района и говорили: «Мы нашей землей пользуетесь, а платить забываете! Это ни в какие ворота не лезет!» Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации района Светлана Колобова это говорила. Она сейчас уволилась. Пришла новая администрация, в 2017 году район возглавил Александр Иванов, чуть-чуть шевеление началось, но что-то не складывалось. И в итоге, в конце года уложились в сроки, подали на экспертизу – обнаружилась могила! Ни слова в результатах двух предыдущих экспертиз о ней не было!», – рассказал Магомед Мусаев.

«Авангард» будет оспаривать решение Арбитражного суда. И если служители Фемиды поддержат администрацию, фирма планирует опубликовать документы всех экспертиз в СМИ.

Между тем, по словам Александра Иванова, главы Первомайского района, муниципалитет уже ищет нового застройщика. А приказом от 20 февраля 2019 года министерства культуры края утвержден новый проект границ охранной зоны памятника культуры в Боровихе.

«Без проекта границ территории охранная зона памятника культуры – могилы красногвардейца Тарасова – составляла 200 метров. И поглощала всю территорию будущей школы. Сейчас она уменьшилась до ста метров. И строительство школы стало возможным, согласно № 73 ФЗ от 25.06.2002 – законе об объектах культурного наследия», - рассказал «Политсибру» Евгений Антонов – главный архитектор администрации Первомайского района.

...Эпопея со школой в селе Боровиха тянется вот уже на протяжении 7 лет. За это время успели смениться чиновники на всех этажах власти - от главы района до губернатора. По сути, сейчас история строительства школы опять начинается с нуля. «Политсибру» продолжит следить за дальнейшим развитием ситуации.