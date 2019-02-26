Эксперты посчитали, сколько жителей Алтайского края в 2018 году взяли ипотеку

Новости 24.02.2019 18:30 194

В 2018 году в Алтайском крае ипотеку в среднем взял каждый 71-й житель кредитоспособного возраста. К такому выводу пришли специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав статистику Банка России.

Авторы исследования сопоставили количество выданных ипотечных кредитов с числом жителей региона, которые попадают под возрастные требования банков (от 21 до 75 лет).

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Расчёты показали, что в 2018 году ипотечным кредитом воспользовался в среднем каждый семидесятый россиянин кредитоспособного возраста. В Алтайском крае показатель оказался чуть ниже среднероссийского: при численности кредитоспособного населения в 1 787 488 человека в прошлом году в регионе было выдано 25 241 ипотечных кредитов.

Лидером по количеству ипотечных кредитов в пересчёте на численность населения оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где в прошлом году деньги на покупку квартиры занял у банка каждый 31-й житель в возрасте от 21 до 75 лет. Также в тройку лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ (каждый 32-й житель) и Республика Саха (каждый 44-й житель).

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«Меньше всего ипотечных кредитов взяли жители кавказского региона. В Ингушетии возможностью ипотеки воспользовался каждый 1251-й житель, в Чечне — каждый 644-й. Крым, несмотря на хорошую динамику, по-прежнему остается в числе регионов с наименьшим количеством ипотечных кредитов в пересчёте на кредитоспособное население. В 2018 году ипотеку здесь взял в среднем каждый 506-й житель», — рассказали в компании FinExpertiza.