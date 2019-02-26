Жители двух районов обратились к Виктору Томенко из-за неподъемных тарифов на тепло

Новости 24.02.2019 17:27 527

Жители Ключевского и Михайловского районов Алтайского края обратились к губернатору Виктору Томенко с открытым письмом в связи "с катастрофическим для большинства поднятием тарифов на тепловую энергию" в 2019 году. Информация размещена на сайте крайкома КПРФ.

В документе говорится о том, что в целом ряде муниципалитетов местные власти приняли завышенные тарифы, а Управление края по госрегулированию цен и тарифов утверждает эти величины. Причем действует вразрез с указом губернатора.

"Все мы знаем, что тепловые системы ЖКХ изношены и не менялись еще с советских времен, в связи с чем увеличиваются потери теплоэнергии. Знаем также, что размеры тарифов в большой степени зависят от цены на уголь. На сегодня рост стоимости угля к 2015 году (когда пересматривались тарифы на 2016-2018 годы) составил 49,8%. И цены снижаться не будут, значит, тарифы будут расти все в больших размерах", - заявляют авторы письма.

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«Почти все предприятия жилищно-коммунального хозяйства утопают в долгах. А бюджеты районов нищие. Где же взять деньги, чтобы покрыть убытки, когда на территории такого района, как Ключевский, нет ни одного градообразующего предприятия? Мы, потребители теплоэнергии, уже в следующем году будем платить больше половины своих пенсий или скудных зарплат работающих. Многие жители домов с печным отоплением для того, чтобы закупить уголь на всю зиму, вынуждены брать кредиты. А что делать людям, живущим в многоквартирных домах с центральным отоплением? Устанавливать «буржуйки», - задают риторический вопрос селяне.

Между тем неделю назад в Михайловском районе депутаты райсобрания отменили принятое ими ранее решение, которое вело к повышению платы за коммунальные услуги. Изначально цена 1 Гкал подскочила на 50,4 %, составив более 1 тысячи рублей. Таким образом для жителей района услуги теплоснабжения стали обходиться в сумму от 5 до 12 тысяч рублей.