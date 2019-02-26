Премиальный внедорожник сорвался с моста в Белокурихе

Новости 24.02.2019 16:21 233

ДТП с участием Toyota Land Cruiser произошло в Белокурихе. Об этом сообщается на странице группы Аварком Бийск «Все ДТП Бийска».

На фотографиях видно, что джип, сбив ограждение, съехал с небольшого моста и остался в вертикальном положении, уткнувшись носом в снег. Авария произошла неподалеку от санатория "Катунь".

В этом же паблике выложено видео, из которого следует, что машину пытались поднять автокраном, но крепление, за которое прицепили трос, оборвалось, и джип упал на крышу.

Какова дальнейшая судьба иномарки – не сообщается. К слову, рядом с автомобилем на снегу видны красные пятна.