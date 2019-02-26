«В таких условиях лечат малышей»: детское инфекционное отделение шокировало жительницу Барнаула

Новости 24.02.2019 15:25 511

Жительница Барнаула Любовь Иванова опубликовала шокирующие кадры из детского инфекционного отделения. Информация размещена в группе Barnaul22 "ВКонтакте".

Женщину с ребенком, у которого подозревали норовирус, привезли в 12-ую городскую на "скорой". Однако увидев условия, мать написала отказ и уехала лечиться домой.

"Нет, это не кадры из фильма ужаса. Это детская инфекционная больница! В таких условиях лечат малышей! Вот мне интересно, наши чиновники когда-нибудь обратят на это внимание? Позор всем им и администрации больницы, которая закрывает на это глаза! Такие вот реалии современной жизни...", - написала Любовь Иванова.

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В обсуждении записи горожанка добавила, что намерена пожаловаться в соответствующие инстанции, чтобы обратили внимание на ситуацию. К слову, в недавнем посте о Городской детской больнице №2 на улице Попова, где мамы жаловались на ротовирус, который там подхватывают дети и взрослые, в комментариях высказывались и об отделении на Юрина.

"В инфекционке на Юрина - вот где живет настоящий кошмар, уж поверьте, во 2-ой по сравнению с той вообще райские условия". - Мне хватило одного раза побыть с ребенком в инфекции на Юрина, и благодаря совету медсестер, которые посоветовали, как можно быстрее оттуда бежать, наверное и выжили. Прошло уже много лет, но двух дней ужаса хватило воспоминаниями на всю жизнь", - пишут барнаульцы, непосредственно знакомые с данным медучреждением.