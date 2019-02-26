Стало известно, какую сумму за «коммуналку» незаконно начислили в Алтайском крае

Новости 24.02.2019 14:30 302

В течение 2018 года по требованиям краевой Госинспекции управляющие компании в регионе произвели перерасчет необоснованно начисленной платы за ЖКУ на общую сумму более 7,5 млн рублей. Все деньги вернули жителям.

Как и обычно, вопросы правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги оставались наиболее волнующими для собственников жилья в прошедшем году, сказано на сайте инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края.

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В 2018 году жилищным надзором Алтайского края рассмотрено 3682 обращения граждан по вопросам правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Ежедневно регистрируется до 20 обращений, а в месяц – около 300.

Рост количества обращений связан с рядом произошедших изменений в течение года: изменились нормативы на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение; изменился порядок начисления платы за горячее водоснабжение – введен двухкомпонентный тариф; увеличились тарифы на коммунальные услуги; изменился порядок по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также был внесен ряд изменений в действующее законодательство в части порядка начисления платы за ЖКУ.

В итоге по обращениям проведено 1469 проверок. Как следствие, 168 предписаний было направлено на устранение допущенных нарушений, составлено 64 протокола о назначении административного наказания за нарушения требований жилищного законодательства Российской Федерации; наложены штрафы на сумму 250 тысяч рублей.