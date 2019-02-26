Алтайские застройщики «взбунтовались» против перехода на эскроу-счета

Новости 24.02.2019 13:58 320

Алтайские застройщики опасаются, что не смогут работать после 1 июля 2019 года, когда в силу вступит оставшийся пакет поправок в закон о долевом строительстве. Об этом девелоперы рассказали на заседании в Госинспекции.

По их словам, до перехода на новую систему осталось чуть более 4-х месяцев, однако ни власть, ни застройщики, ни банки пока не знают, как именно будет осуществляться механизм финансирования стройки. Компании настаивают, чтобы государственные структуры Алтайского края инициировали обращение к Минстрою с предложением о завершении всех начатых проектов по закону о долевом строительстве, без перевода на эскроу-счета.

«Банки будут выдавать кредиты под 15-20%, у нас просто нет такой маржи, чтобы обслуживать займы. Все слабые сразу вымрут. Что вы будете делать с дольщиками? Я считаю, что начатым объектам с дольщиками нужно разрешить работать по ДДУ без эскроу-счетов. Только так мы спасем отрасль и дольщиков», - цитирует руководителя "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова "Недвижимость.Алтай".

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По мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, проблема новой системы кроется еще и в том, что банки будут избирательно подходить к застройщикам и их проектам: «Банки открыто заявили, что 30% объектов они не будут финансировать. Ни один банк не готов финансировать все «переходящие» объекты, в лучшем случае один проект у одного застройщика. А если у застройщика 10 проектов? Что делать по остальным? Там уже есть дольщики, они ждут».

Как отметили представители Госинспекции, об отмене или отсрочке перехода на эскроу-счета речи нет. «Сегодня у нас есть 74 объекта, которые начаты застройщиками по 214-ФЗ, и они попадают под новый формат работы — с кредитными учреждениями. Но, поскольку банковское сообщество пока не готово взаимодействовать с застройщиками, эта тема будет подниматься не единожды».

При этом вопрос, кто все-таки будет финансировать стройку, остается открытым. В начале года президент страны поручил правительству РФ создать специальный банк для финансирования строительства многоквартирных домов в срок до 15 апреля. Однако барнаульские девелоперы в этом видят не решение проблемы, а еще большую проблему.

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«Если в стране появится строительный банк, сразу возникает вопрос: когда он откроет свой офис в Барнауле? Если его представительство заработает в каждом округе, то алтайские застройщики должна будет постоянно ездить в Новосибирск и получать там деньги. Кроме того, раз банки несут ответственность и должны следить за этими стройками, значит, представительство банка будет набирать строителей, инженеров, которые начнут контролировать процесс возведения ЖК. Такая система заработает нескоро», — рассказал представитель одной из строительных компаний.

По его словам, рассчитывать не придется и на коммерческие банки: они напрямую заявили, что им неинтересно вкладывать деньги в стройку. В настоящее время пока только два барнаульских застройщика с тремя объектами зашли на рынок по проектному финансированию и эскроу-счетам.