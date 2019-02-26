Новосибирские депутаты высказались за отмену налога по вывозу мусора

Новости 24.02.2019 13:29 220

Комитет Заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам поддержал законопроект правительства России, обнуляющий ставку НДС на услуги по вывозу мусора. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу новосибирского парламента.

Ранее новосибирские депутаты решили обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие законопроекта, который позволит снизить стоимость тарифа на 20%.

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«Ответ на решение проблемы пришел буквально в течение недели. Сегодня мы поддерживаем законопроект о том, чтобы НДС на вывоз мусора не начислялся. Думаю, это решение оценят жители Новосибирска и области, особенно многодетные и малоимущие семьи»,— сказал председатель комитета Евгений Покровский.

С 1 января тариф на вывоз мусора в Новосибирске составил 92 рублей с человека. Раньше его стоимость рассчитывалась, исходя из квадратных метров жилья.