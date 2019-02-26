Губернатор Усс обратился к богу за снегом для Универсиады

Новости 24.02.2019 12:50 211

Губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на вопросы о готовности к Универсиаде, отметил, что городу необходим снег. Осадки, судя по реплике, он предложил вымолить у Бога, пишет "Тайга.инфо".

«Если бы мы все вместе сильно попросили того, кого надо попросить, и в Красноярске бы выпал бы хороший, как в Москве, снег, тогда я бы говорил, что мы сделали всё. Давайте попросим, тем более, что сегодня закончился монтаж уникального креста на Дрокинской горе весом 139 тонн и высотой, если я не ошибаюсь, 49 метров. Для сравнения — статуя Христа, знаменитая в Рио-де- Жанейро, имеет высоту 38 метров. Я думаю, у нас все получится», - подчеркнул губернатор.

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Ранее в соцсетях появились фотографии красноярских елок, укутанных белым материалом. Им прикрыли землю и молодые ели, чтобы те не погибли до весны.

«Так как из-за оттепели снег практически растаял, то одна из функций такого решения — декоративная — закрыть черную землю и сделать внешний вид деревни Универсиады соответствующим — зимним. Второе предназначение тоже связано с аномально теплой февральской температурой. Деревья были высажены в рамках благоустройства деревни естественно после окончания масштабных строек, то есть осенью. В отсутствие снега, когда ударит мороз, они могут просто вымерзнуть. Укрывной материал поможет им достоять до весны», — рассказали в пресс-службе СФУ.