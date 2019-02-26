Жительнице алтайского села грозит срок за избиение полицейского баллончиком из-под дезодоранта

Новости 24.02.2019 12:12 168

Следователи предъявили обвинение 35-летней жительнице села Онгудай, избившей и искусавшей полицейского, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

По данным правоохранителей, в ночь на 15 декабря 2018 года в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины из села Онгудай. Она пожаловалась, что ее соседи громко себя ведут. Участковый направился в квартиру, где распивали спиртные напитки и слушали музыку. Полицейский потребовал прекратить шуметь. В ответ хозяйка квартиры нанесла не менее четырех ударов по лицу баллончиком из-под дезодоранта, укусила его за руку, поцарапала лицо и нанесла несколько ударов кулаком по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Вину в предъявленном обвинении женщина не признала. В настоящее время она знакомится с материалами дела.