В Алтайском крае к выборам допустят тех, кто находится под домашним арестом

Новости 24.02.2019 11:31 234

В Алтайском крае намерены предоставить возможность голосовать на выборах лицам, находящимся под домашним арестом. Поправки в региональный Кодекс о выборах, референдуме, отзыве будут внесены на ближайшей сессии АКЗС 28 февраля.

Речь идет о расширении ст. 98 Кодекса о выборах. В настоящее время возможность для голосования предоставляется избирателям, находящимся в местах содержания под стражей.

В Алтайском крае резко сократился электорат за 2018 год Новости 24.01.2019 12:53 "Скорость убытия" избирателя составляет примерно 1,5% за календарный период 773

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов объяснил, что согласно ч. 3 ст. 32 Конституции РФ не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Добавим, на февральской сессии АКЗС также будет принято решение увеличить размер избирательных фондов на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений. Так, предлагается увеличить с 5 до 15 тысяч рублей сумму, которую можно использовать для проведения избирательной кампании без открытия специального избирательного счета. Речь идет о выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований сельских поселений.