В Алтайском крае примут очередные поправки в региональный закон "О капремонте". Информация размещена на сайте краевого Заксобрания.
«У собственников многоквартирных домов, в которых менее чем пять квартир, появится возможность исключить свои дома из краевой программы капитального ремонта и в дальнейшем вопросы по замене кровли, ремонту подвалов, коммуникаций и тому подобные решать самостоятельно. Уплаченные взносы будут возвращены собственникам помещений в порядке, установленном постановлением правительства Алтайского края», - сообщил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.
Если брать абсолютные цифры, то речь идет о приросте в несколько десятков копеек с 1 кв. м
Изменения не затронут большого числа собственников: по предварительным данным, речь идет примерно о 150 домах. Отметим, что ранее в программу капремонта в Алтайском крае не включались дома, где располагалось менее трех квартир.