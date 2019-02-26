Из документа вычеркнуть, деньги вернуть. «Мини-дома» перестанут включать в программу капремонта на Алтае

Новости 24.02.2019 10:59 477

В Алтайском крае примут очередные поправки в региональный закон "О капремонте". Информация размещена на сайте краевого Заксобрания.

«У собственников многоквартирных домов, в которых менее чем пять квартир, появится возможность исключить свои дома из краевой программы капитального ремонта и в дальнейшем вопросы по замене кровли, ремонту подвалов, коммуникаций и тому подобные решать самостоятельно. Уплаченные взносы будут возвращены собственникам помещений в порядке, установленном постановлением правительства Алтайского края», - сообщил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

В Алтайском крае плата за капремонт с января выросла на 6,5% Новости 09.01.2019 21:30 Если брать абсолютные цифры, то речь идет о приросте в несколько десятков копеек с 1 кв. м 447

Изменения не затронут большого числа собственников: по предварительным данным, речь идет примерно о 150 домах. Отметим, что ранее в программу капремонта в Алтайском крае не включались дома, где располагалось менее трех квартир.