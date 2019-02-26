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Очередную воскресную экскурсию проведут в барнаульском парке «Изумрудный»

Новости
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24 февраля в барнаульском парке "Изумрудный" состоится вторая экскурсия для горожан. Как и неделей ранее ее бесплатно проводит историк, краевед Данил Дегтярев.

Название пешей экскурсии - "От серебра до изумруда". Вместе с кандидатом исторических наук вы сможете не только увидеть все самые интересные места в парке, но и узнать историю этого места, которая насчитывает более 200 лет. Начало экскурсии в 12:00. Сбор у главного входа в парк.

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Напомним, в первый раз послушать Данила Дегтярева пришло около 60 барнаульцев. Добавим, экскурсии организует инициативная группа барнаульцев по возрождению парка и сообщество Urban History.

Между тем в суде продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконных рубках в "Изумрудном". На последнее заседание обвиняемый, Владимир Фишер, не явился.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com