Алтайская религиозная организация официально признана экстремистской

Новости 24.02.2019 10:05 177

Минюст РФ внес религиозную организацию Ак-тян, адепты которой проживают преимущественно в Республике Алтай, в число экстремистских.

Официально религиозное объединение называется «Каракольская инициативная группа». Решение о запрете деятельности было принято Онгудайским районным судом еще 11 декабря 2018 года и вступило в законную силу.

На территории Республики Алтай приверженцы т.н. Белой веры действуют с 2000 года. Руководителем организации является Василий Чекурашев. Несколько участников данной группы были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности, многие публикации из газеты «Амаду Алтай» признаны экстремистскими, возбуждающими вражду и рознь, уточняют "Новости Горного Алтая".

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После того, как Минюст включил «Каракольскую инициативную группу» в число запрещенных, ее участники не имеют права на осуществление религиозной деятельности, в том числе на проведение обрядов. По данным прокуратуры, целью «Каракольской инициативной группы» является «приведение всех алтайцев к своей вере, ликвидация буддийских организаций, сокращение количества православных храмов, часовен, поклонных крестов, а в идеале – полное очищение от них Республики Алтай».