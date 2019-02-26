Нетрезвый водитель «пятерки» устроил массовое ДТП в Барнауле

Новости 24.02.2019 9:35 156

Вечером 23 февраля автомобиль ВАЗ-2105 стал виновником массовой аварии в Индустриальном районе Барнаула. Нетрезвый водитель уходил от погони и не справился с управлением.

О ДТП сообщили участники паблика "ВКонтакте" "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, водитель, который был за рулем отечественного автомобиля, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за его действий пострадало 4 транспортных средства. Судя по фото, которыми поделились свидетели происшествия, нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции. Это произошло в районе дома по адресу: улица Взлетная, 15 "б". О пострадавших в данный момент неизвестно.