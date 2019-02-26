Жительница Барнаула решилась на ложный донос, чтобы не ехать в командировку

Новости 23.02.2019 17:15 257

В Барнауле осудили местную жительницу, которая, не желая ехать в командировку, сообщила о совершении в отношении нее преступления. Женщина заявила о краже сумки неизвестными, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что жительницу Барнаула, работающую в государственной организации, осенью 2018 года направили в служебную командировку в Нижний Новгород. Муж из-за ревности не отпустил женщину в командировку. Чтобы не уезжать, она решила сообщить в полицию о хищении у нее паспорта гражданина РФ, без которого она не смогла бы улететь в другой город.

Она вышла на улицу, оставив сумку с документами и деньгами дома, дошла до остановки общественного транспорта и позвонила со своего сотового телефона в полицию. Женщина рассказала, что неизвестные несколько минут назад вырвали из ее рук сумку с паспортом и кошельком.

Полицейские взяли объяснение с гражданки, провели осмотр места происшествия. Позже сотрудник полиции продемонстрировал женщине видеозапись, на которой видно, что в тот момент, когда она проходила мимо своего дома к остановке общественного транспорта, у нее отсутствовала сумка. На уточняющие вопросы женщина побоялась отвечать, понимая, что ее разоблачат, и созналась, что сумка находится у нее дома.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.