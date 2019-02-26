WWF показал новые фото снежных барсов на Алтае

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай вернулись из экспедиции на плато Укок. Инспекторы проверили одиннадцать автоматических камер, установленных для мониторинга ирбиса, пишет пресс-служба WWF.
Снежных барсов на Укоке зафиксировали семь из 11 фотоловушек.
«Хорошо, что во время экспедиции не было сильных ветров, бурана, но перед самым началом экспедиции прошла пурга и замела следы животных. Однако, мы все же обнаружили следы снежного барса и следы жизнедеятельности (мочу, экскременты и шерсть ирбиса), которые собрали для генетического анализа, — говорит координатор учетов на плато Укок, начальник отдела «Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» природного парка «Зона покоя Укок» Леонард Таханов.
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