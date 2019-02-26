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WWF показал новые фото снежных барсов на Алтае

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Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай вернулись из экспедиции на плато Укок. Инспекторы проверили одиннадцать автоматических камер, установленных для мониторинга ирбиса, пишет пресс-служба WWF.

Снежных барсов на Укоке зафиксировали семь из 11 фотоловушек.

«Хорошо, что во время экспедиции не было сильных ветров, бурана, но перед самым началом экспедиции прошла пурга и замела следы животных. Однако, мы все же обнаружили следы снежного барса и следы жизнедеятельности (мочу, экскременты и шерсть ирбиса), которые собрали для генетического анализа, — говорит координатор учетов на плато Укок, начальник отдела «Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» природного парка «Зона покоя Укок» Леонард Таханов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: WWF

#Животные #Экология