Барнаульцы жалуются на опасные сосульки и нечищеные крыши

Новости 23.02.2019 16:05 241

Жители Барнаула пожаловались на снежные навесы с крыш домов и опасные сосульки. В группе Barnaul22 горожане сообщают, что падающий с крыш снег даже сломал козырек подъезда.

В частности, речь идет о доме на улице Петра Сухова, 8.

«Страшно ходить. Убьет кого-нибудь когда-нибудь. Коммунальные службы совершенно забыли про нас...», - говорится в сообщении. В комментариях автор рассказывает, что уже обращалась «во все службы, кто может помочь». Результат работы этих служб Вы видите на фото, - говорит Мария Белая.

Также жители пожаловались на нечищеную крышу на проспекте Калинина, 8а.

«А если бы кому-то приземлилось на голову? Падают такие глыбы, что сломали ограждение и помяли крышу», - рассказывает жительница города.

Также в группе советуют обратиться в обслуживающую дом организацию. В случае бездействия УК можно позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях: Железнодорожный район - 62-56-95; Индустриальный район - 47-51-83; Ленинский район - 54-44-49; Октябрьский район - 24-74-98; Центральный район - 63-08-25. Либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства: 37-05-32, 37-05-06.