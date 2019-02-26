Барнаульцы жалуются на опасные сосульки и нечищеные крыши

Жители Барнаула пожаловались на снежные навесы с крыш домов и опасные сосульки. В группе Barnaul22 горожане сообщают, что падающий с крыш снег даже сломал козырек подъезда.
В частности, речь идет о доме на улице Петра Сухова, 8.
«Страшно ходить. Убьет кого-нибудь когда-нибудь. Коммунальные службы совершенно забыли про нас...», - говорится в сообщении. В комментариях автор рассказывает, что уже обращалась «во все службы, кто может помочь». Результат работы этих служб Вы видите на фото, - говорит Мария Белая.
Также жители пожаловались на нечищеную крышу на проспекте Калинина, 8а.
«А если бы кому-то приземлилось на голову? Падают такие глыбы, что сломали ограждение и помяли крышу», - рассказывает жительница города.