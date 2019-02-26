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Минтруд РФ собирается поднять соцпенсии на 2% с 1 апреля

Новости
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Минтруд РФ предложил проиндексировать на 2% социальные пенсии с 1 апреля. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на пояснительную записку, опубликованную на портале проектов нормативных правовых актов.

По закону, индексировать соцпенсии необходимо ежегодно с учетом темпов роста прожиточного минимума. Так, в 2017 году эта величина оказалась на уровне 8 315 рублей, а в 2018 году ее зафиксировали на уровне 8 483 рублей.

Средний размер социальной пенсии должен увеличиться на 182 рубля до 9,3 тысяч рублей.

«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий», - говорится в документе.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: gosrf.ru

#Пенсии #Экономика