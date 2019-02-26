Новый церковный вор завелся в Барнауле

Новости 23.02.2019 14:20 212

Полиция в Барнауле ищет подозреваемого в краже из храма. Как пишут «Вести – Алтай», в одном из православных храмов похитили планшет и дневную выручку в 3,5 тысячи рублей.

За грабеж подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Как сообщает источник, подозревается 47-летний мужчина без постоянного места жительства, которого служители церкви привлекали для разной работы.

Напомним, в начале февраля сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Центральному району Барнаула задержали мужчину, который подозревается в краже из нескольких храмов. Им оказался уроженец города Иваново, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражи икон.