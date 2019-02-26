Вирус кори «завезли» в Новосибирск, заболело 40 человек

Новости 23.02.2019 13:05 556

В Новосибирске закрыли на карантин 13 учебных заведений. Обнаружена вспышка кори. Областное правительство сообщает, что в регионе зафиксировано 40 случаев заболевания.

В медицинских учреждениях находятся девять детей и пятеро взрослых. Четверо детей уже выписаны. На карантине - 13 школ Новосибирска, говорится в сообщении властей.

Как сообщает ГТРК «Новосибирск», первый тревожный звонок был 19 февраля - госпитализирован ученик 7 класса.

«В Новосибирск, говорят специалисты, вирус завезли, и он быстро распространился среди непривитых горожан», - сообщают местные журналисты.

«После первого случая начаты противоэпидемические мероприятия, направленные на то, чтобы заболевание не вышло за пределы группы. Динамика прироста — каждый день. Смотрим, как в дальнейшем будет развиваться», - заявила заместитель руководителя у правления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Отметим также, что корь передается воздушно-капельным путем. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, большинство из которых — дети в возрасте до пяти лет.