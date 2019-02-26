Сотрудницы ГИБДД в Барнауле порадовали водителей 23 февраля

Новости 23.02.2019 12:24 216

Представительницы прекрасной половины барнаульской ГИБДД поздравили мужчин с Днем защитника отечества. Водителям вручили памятные подарки и сувениры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчины равнодушными не остались.

Госавтоинспекция Барнаула провела традиционную акцию к 23 февраля совместно с ООО «Дорожные знаки Алтая». Акция направлена на «повышение сознательности и уровня культуры вождения, мотивации к соблюдению правил дорожного движения водителями, и снижение числа ДТП на дорогах столицы».

«Мужчины за рулем не остались равнодушными - улыбались, говорили, что им очень приятно такое внимание», - говорят в полиции.

Сотрудники ГИБДД надеются, что приятные сюрпризы не только подняли водителям настроение, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге.