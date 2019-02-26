Врачи новосибирской клиники Мешалкина вступились за арестованного начальника

Новости 23.02.2019 11:50 340

Коллеги арестованного на днях замдиректора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Евгения Покушалова подписали открытое письмо в его защиту, пишет РИА «Новости».

Врачи уверены, что произошедшее – это «шок для всей общественности», а «в этом деле очень много вопросов, которые остались без ответов». Коллеги требуют освободить Покушалова из-под ареста.

Под обращением подписались заведующий кардиохирургическим отделением нарушений ритма сердца Центра им. Мешалкина Виталий Шабанов, ведущий сотрудник центра интервенционной кардиологии Александр Романов, а также пациент Покушалова Леонид Дарюга, которого он несколько лет назад спас от сердечной недостаточности.

Между тем суд отправил обвиняемого под арест на два месяца - до 19 апреля. Адвокат Лариса Шихалева заявила, что будет обжаловать решение суда.

Ранее «Политсибру» писал, что 20 февраля в клинике прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о хищении более 1,3 млрд рублей и легализации доходов, полученных преступных путем в 2015-2018 годах.

Евгений Покушалов — член Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, член Европейского общества кардиологии, Американской ассоциации сердца и Общества нарушений ритма сердца.

Лауреат премии правительства Российской Федерации, лауреат государственной премии в области науки и технологий. В 2017 году Покушалову за достижения в области науки вручил награду наградил президент России Владимир Путин. В 2018 году он стал победителем финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».