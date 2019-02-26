Байкальский шаман сжег пять верблюдов, чтобы «укрепить Россию»

Новости 23.02.2019 11:12 239

Руководитель ангарской организации «Вечно Синее небо», шаман Артур Цыбиков принес в жертву пять верблюдов, чтобы укрепить Россию и ее народ. Однако массовым жертвоприношением заинтересовалась местная прокуратура, пишет «Коммерсант».

Прокуратура Ангарска начала проверку по факту проведения массового обряда с сожжением верблюдов. Это произошло на территории религиозного центра «Вечно синее небо» еще 27 января. Стало известно об обряде из видеоролика, который выложили в интернет. Под звуки бубнов животных сначала тащат на привязи, а потом из их туш разжигают костер.

«Беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению обряд "Жэн тэнгэри яба" направлен на укрепление России и ее народов»,- говорят шаманы.

Между тем их коллеги из Бурятии называют обряд варварством.

Прокуратура Иркутской области начала проверку по факту публикаций в СМИ. Артур Цыбиков уже был приглашен для дачи показаний.

В беседе с «Коммерсантом» он заявил, что «Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий».

«Если будет штраф, то буду оплачивать его, если будет другое наказание — то и его приму», — добавил шаман.

Как заявил главный шаман РФ Кара-оол Допчун-оол, он глубоко возмущён произошедшим. По его словам, Цыбикову «будет плохо».