Актер Павел Деревянко купил участок для дома на Алтае

Новости 23.02.2019 10:30 434

Российский актер Павел Деревянко купил на Алтае участок земли и хочет построить там дом. Об этом он написал эмоциональный пост в Instagram.

По словам Деревянко, это был один из важных выборов в его жизни – участок он приобрел в районе Каракольских озер. При этом актер посоветовал своим подписчикам тоже брать землю на Алтае, потому что участки там «сравнительно недорогие».

Ранее Деревянко уже приезжал на Алтай отдыхать.

Павел Деревянко – актер театра и кино, ему 42 года. Известен по ролям в таких картинах, как «Бой с тенью», «Гоголь. Начало», «Неваляшка». Снимался в популярном сериале «Супербобровы».