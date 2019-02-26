Актер Павел Деревянко купил участок для дома на Алтае

Российский актер Павел Деревянко купил на Алтае участок земли и хочет построить там дом. Об этом он написал эмоциональный пост в Instagram.
По словам Деревянко, это был один из важных выборов в его жизни – участок он приобрел в районе Каракольских озер. При этом актер посоветовал своим подписчикам тоже брать землю на Алтае, потому что участки там «сравнительно недорогие».
Ранее Деревянко уже приезжал на Алтай отдыхать.
Привет, друзья! Если вы следите за моими публикациями, то вы помните что совсем недавно я побывал на Алтае. Мы с @tematkach были там на детоксе) Так вот, я не только напитался энергией в “особых местах силы”, но и сделал один из важных выборов в своей жизни. Месяц молчал - не хотел сглазить… а, теперь делюсь с вами.. Я купил участок в районе Безумно красивых и энергетических Каракальсих озёр и буду строить там дом! Дача в горах, как вам.? Алтай поразил меня в самое сердце - хочу там бывать теперь как можно чаще! Обьездил в том районе несколько красивых мест, посмотрел и выбрал самое крутое - Седьмое небо @sedmoeneboaltay. Это место абсолютно нереальное, необыкновенное… Когда поднялись на самую вершину, сразу понял, что больше искать не буду - всё! Оно! Нашёл! Тут все участки находятся на вершине горы, и это тааааакииие виды, что хочется летать!!! Словами это трудно описать - прилагаю несколько зимних фото уже моего участка и видов, открывающихся оттуда... Мне ещё предстоит определиться с проектом - хочу дикий дом из кедра, чтобы окна «в пол» и камин… Быть может, посоветуюсь с вами насчёт проекта дома. В общем, мечты сбываются потихоньку.. Буду там в июне и пришлю вам летних умопомрачительно-красивых видов... PS. Участки сравнительно недорогие- берите себе и будем соседями #горныйалтай #седьмоенебоалтай #разбирайпокаестьучастки
Деньги пойдут на создание обеспечивающей инфраструктуры