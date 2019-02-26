УФАС подозревает три алтайские фирмы в сомнительной схеме на торгах

Новости 23.02.2019 9:40 371

Алтайские антимонопольщики выявили признаки сговора между тремя компаниями. Фирмы подозревают в сговоре на торгах по госзаказам в восьми регионах России, сообщает пресс-служба УФАС по краю.

Речь идет о ООО «Имэкс-А» и «Мира» (оба Барнаул) и ООО «Стройтехресурс» (Бийск). В 2017-2018 годах компании приняли участие в 11 аукционах на общую сумму 18 млн рублей. Однако их действия привели к поддержанию цен контрактов на право проведения ремонтных работ, а также поставку оборудования и расходных материалов заказчикам, сообщили в управлении.

Организации имитировали конкуренцию и поочередно получали контракты с минимальным снижением цены (на 0,5%).

Других участников торгов они вводили в заблуждение тем, что две из подозреваемых фирм устанавливали заведомо самые низкие цены, с которыми не могли конкурировать другие.

Возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции. Ведется сбор и анализ дополнительных доказательств и фактов реализации картельного соглашения.