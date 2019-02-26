Алейская военная часть выдвинула новую версию гибели контрактника

Новости 22.02.2019 18:40 509

Однополчане погибшего в алейской военной части солдата рассказали журналистам «Московского комсомольца на Алтае» подробности трагедии. Из их сообщения следует, что солдат употреблял алкогольные напитки непосредственно перед несчастным случаем.

Накануне дня своей гибели сержант находился в кафе, где употреблял спиртное, а позже, по версии сослуживцев, продолжил выпивать дома. Не исключено, что руководство алейской военной части стремится доказать, что солдат погиб по своей вине.

В день трагедии, по версии руководства военной части, солдат почувствовал себя плохо во время занятий по боевой подготовке, и контрактника доставили центральную городскую больницу Алейска. Медики констатировали смерть от тупой травмы живота.

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В сообщении из алейской части не уточняется, что травму солдат получил от бронетанковой техники. Между тем, ранее пресс-служба Центрального военного округа официально заявила, что контрактник погиб «в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне, вследствие грубого нарушения требований безопасности», из-за чего его придавила машина, совершавшая маневр.

Представитель Центрального военного округа «нестыковки в показаниях» объяснил тем, что это была изначально представленная командованием части версия, которая в ходе проверки не подтвердилась. Следствие возбудило уголовное дело.