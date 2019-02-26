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Какая будет погода на выходных в Алтайском крае?

Новости
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Алтайский гидрометцентр сообщает, что в выходные дни в регионе ожидается сильный ветер, гололёд и резкие перепады температур.

23-24 февраля ночью температура упадет до -13... -18 градусов. В предгорьях Алтайского края – до -23 градусов. Днем столбик термометра может колебаться в пределах -3... -8 градусов, а в предгорных районах потеплеет до +2 градусов.

Синоптики обещают погоду без снега и дождя. Ночью и утром местами ожидается изморозь, туман, на дорогах – гололед. На выходных возможен южный и юго-западный ветер до 3-8 метров в секунду. 24 февраля на юге края его порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Барнауле ночью 23 февраля ожидается в пределах -15... -17 градусов, днем потеплеет до -4... -6 градусов. 24 февраля ночью будет -15...-17 градусов, днем столбик термометра поднимется до -3... -5 градусов. Без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 метров в секунду, - информирует официальный сайт региона.

Алтайская ГИБДД предупреждает водителей о сильном ветре и скользких трассах

Алтайская ГИБДД предупреждает водителей о сильном ветре и скользких трассах

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Синоптики обещают ветер и гололедицу, так что лучше далеко не ехать

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Автор: Политсиб.ру

Фото: xakac.info

#погода #Алтайский край