Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 22-24 февраля

Новости 22.02.2019 16:45 970

Кинотеатры

Как приручить дракона-3 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 8,2

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

30 безумных желаний 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,7

Келвин - мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай - девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее, в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон.

Власть 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,8

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории.

Затерянные во льдах 12+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,3

В арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира — где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Также 23 февраля в барнаульском кинотеатре «Премьера» (улица Крупской, 97) проведут тематические показы художественных фильмов. Акция организована в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества, сообщили на сайте правительства Алтайского края.

Фильм «Команда 33» режиссера Николая Гусарова (1987, 16+) - 14:00. Это картина о воинском формировании призывников, получившем порядковый номер 33, которое отправляется на Дальний Восток - к месту службы.

Фильм «Юнга Северного флота» (1973, 6+) режиссера Владимира Рогового – 12:00. Это лента о подростках, желающих служить на кораблях Северного флота. В годы Великой Отечественной войны они поступают в Школу юнг ВМФ.

Театры

Укрощение строптивой 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 23 февраля в 17:30

Люченцио, сын богатого дворянина из Пизы, отчаянно влюблен в нежную и скромную красавицу Бьянку. Он готов немедленно отправиться с ней под венец. Но Баптиста, отец Бьянки и ее старшей сестры - строптивой и непокорной Катарины - объявляет, что пока не выдаст старшую дочь, никто не может претендовать на руку младшей.

Легко согласившемуся на брак с Катариной дворянину Петруччо предстоит двойная задача – укрощать не только ее нрав, но и себя, впервые почувствовавшего, что он в плену – а это намного труднее.

Собаки тоже плачут 12+

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 23 февраля в 12:00

Бездомных собак целая стая – есть лидер, есть умный, есть веселый – у каждого пса свой характер, среди собак появляется даже Кот. А рассказывает нам историю пёс по кличке Гордый. У всех «вольных псов» есть мечта – найти «собачью дверку». «За этой дверкой совсем другая жизнь. Всегда тепло и красиво. Много дичи и вкусной еды. Кругом поля и леса, а хозяйничают там одни собаки».

Кто виноват в такой их жизни? Конечно, мы, люди. Ведь на улице собаки оказываются не по своей воле. Но многие из вольных псов ещё мечтают найти «своего Человека». Ведь собака может стать самым верным и надёжным другом, если её любить.

Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес 16+

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Когда: 23 февраля в 17:00

Молодой, полный надежд, влюбленный в жизнь юноша по имени Эдмон Дантес становится жертвой целой череды обстоятельств, оказавшихся для него роковыми. Донос предателя в одночасье рушит всю его судьбу: вместо счастливой жизни его ожидает одиночество, вместо морского простора – темная камера замка Иф, где Эдмону предстоит провести четырнадцать лет. Оказавшись на свободе, герой меняет свое имя, а с ним – свою судьбу и судьбы всех, кто причастен к случившемуся с ним несчастью. Безжалостный маховик возмездия раскручивается, и вместе с отцами-предателями наказание понесут их близкие…