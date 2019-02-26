Новокузнечанина будут судить за контрабанду наркотиков для шаманского ритуала

Новости 22.02.2019 15:50 189

Кемеровский областной суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Мужчина заказал растительное вещество для проведения перуанского ритуала «аяуаска», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии Новокузнецкого ЛО МВД России местный житель, ранее побывавший в Перу, заказал с помощью мессенджера у знакомого жителя данного государства более 800 грамм наркотического средства растительного происхождения, которое было направлено обвиняемому в международном почтовом отправлении. Сотрудники таможни обнаружили данную посылку, изъяли наркотики, а заказчик в Новокузнецке получил «муляж».

Вину в предъявленном обвинении гражданин признал частично, пояснив, что заказал растительное вещество для проведения перуанского ритуала «аяуаска» (оздоровление организма и достижением духовного спокойствия), но о том, что оно является наркотическим средством, он не знал.