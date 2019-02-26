Минстрой опроверг информацию о продлении сроков строительства ЖК «Демидов парк»

Новости 22.02.2019 15:15 739

Участники сообщества «Обманутый дольщик» в Одноклассниках сообщили, что сроки завершения строительства ЖК «Демидов Парк» перенесли. В копии документа, опубликованном под постом, указано, что разрешение на строительство продлили до 31 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что дом введут в эксплуатацию уже в марте текущего года.

Кроме того, люди утверждают, что ни один из дольщиков еще не получал ключи от обещанной квартиры. Хотя ранее краевые СМИ утверждали обратное.

«Некоторые СМИ дезинформируют свою аудиторию утверждая, что наши дольщики начали получать ключи. На самом деле никто из дольщиков ЖК «Демидов Парк» ключей не получал. Во-первых, потому что строительно-монтажные работы на доме еще не завершены, во-вторых, потому что для оформления квартир нужно утвержденное решением арбитражного суда решение собрания кредиторов», - говорится в сообщении.

Также, по информации «Обманутых дольщиков», дом могли формально сдать в эксплуатацию недостроенным.

«Вероятно, этим и объясняется то, что наличие и срок очередного разрешения на строительство незаконно скрывается от дольщиков», - добавил автор поста.

В пресс-службе минстроя Алтайского края опровергли данную информацию. По словам пресс-центра, жилые помещения будут сданы в сроки, указанные ранее, то есть в марте, но нежилые помещения в подвалах дома, действительно, могут продолжить обустраивать до конца декабря 2019 года.

Напомним, объект, согласно проектной декларации, должен был быть первым домом современного ЖК, состоящего из 15 домов. Но в мае 2016 года строительство дома было приостановлено на неопределенный срок, о чем была оповещена Государственная инспекция Алтайского края, затем строительство возобновилось.