Исследование. Четыре совета барнаульцам по поводу выбора подарка для любимых

Новости 22.02.2019 14:01 196

Чтобы неудачный презент не испортил отношения, расследуем все варианты подарков на 23 февраля и 8 марта.

Носки, пена для бритья и дезодорант год от года возглавляют топ самых нежеланных подарков на 23 февраля. Какие только эпитеты не доставались вышеназванным презентам от российских мужчин. Представительницы слабого пола также не очень лояльны к подаренным им предметам бытовой химии и набору «веточка мимозы+коробка «Рафаэлло»: пусть женщины более умело скрывают свое недовольство презентом, зато неудачный сюрприз портит им настроение гораздо сильнее, чем мужчинам.

Чего же хотят женщины (и мужчины)?

Чтобы не попасть впросак с приближающимися праздниками, изучим результаты опросов представителей обоих полов за последние годы и выясним, какие же подарки мечтают получить леди и джентльмены разных возрастов на 23 февраля и 8 марта? Согласно материалам большинства исследований, самым удачным презентом и для мужчин, и для женщин может стать смартфон. Если вы еще не определились, чем порадовать любимых в грядущие праздники, обратите внимание на возможность обзавестись крутым гаджетом за смешные деньги.

По данным опроса, проведенного порталом Avito в 2018 году, большинство мужчин готовы потратить на подарок к 8 марта от одной до трех тысяч рублей. Женщины намерены уложиться в более скромную сумму – до одной тысячи рублей. Конечно, приобрести смартфон с таким бюджетом может быть не так-то просто. Но в МТС для тех, кто не готов к серьезным тратам, есть сразу несколько способов сэкономить.

Рассрочка

Аналитики уверяют, что более 50% россиян считают кредиты кабалой, с которой лучше не связываться: отдавать деньги с процентами – не самая приятная задача. Другое дело – рассрочка: в салоне связи можно сразу же забрать приглянувшийся смартфон, не оплатив ни копейки. Например, одна из самых популярных сегодня моделей Honor 10 Lite, которая представлена в МТС по выгодной цене в 14 990 рублей, доступна в рассрочку на 1, 2 или 3 года. Просто выбирайте наиболее комфортную для вас сумму ежемесячного платежа и забирайте подарок для своей второй половинки.

Но и это еще не все: абоненты МТС получают от оператора скидку полторы тысячи рублей на эту покупку, и никаких процентов за рассрочку им платить не придется. Например, оформив ее на год, в месяц нужно будет вносить чуть больше тысячи рублей.

Трейд-ин рулит

Понятие «трейд-ин» хорошо известно владельцам машин, поскольку на авторынке практика приобретения транспортного средства со скидкой взамен на старое авто распространена уже довольно давно. Сэкономить аналогичным образом могут и покупатели смартфонов: для этого нужно принести старый мобильный телефон в салон МТС. Специалист определит его стоимость и сделает вам скидку на эту сумму. Главное условие программы: оценочная стоимость не должна превышать цену нового гаджета.

Предположим, вы сдали свой вышедший из моды мобильник, который пылился без дела дома за 4 тысячи рублей, и взяли новенький Honor 10 Lite всего за 10 990 рублей. Согласитесь, неплохая скидка!

Подписка

В салоне МТС нам предложили еще один интересный вариант приобретения надежного телефона с минимальными затратами. Подписка, действующая для абонентов данного оператора, позволяет купить выбранное устройство со скидкой 20%: в нашем случае - не за 14 990 рублей, а за 11 992 рубля. Смартфон можно взять в рассрочку на 12 или 24 месяца, пользоваться им на протяжении этого времени, а потом сдать обратно в салон и, внимание, получить скидку 30% на новый гаджет!

Таким образом, вы сможете менять мобильный телефон хоть каждый год, постоянно щеголяя с новой моделью с минимальными затратами. Но и это еще не все: для участников данной программы предоставляется 10-процентная скидка на сотовую связь на весь период. Так что, если вы выбираете смартфон в подарок, годовая экономия на звонках и мобильном интернете в несколько тысяч рублей станет для вашего любимого человека еще одним приятным сюрпризом.

Кэшбэк

Про кэшбэк сегодня слышал даже ленивый: вы делаете покупку, а вам на счет возвращается часть потраченных средств, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Желающим приобрести смартфон в салоне МТС стоит установить приложение «МТС Деньги», тогда вам вернется до 30% от стоимости гаджета. Например, при покупке Honor 10 Lite, на электронный кошелек вам придет полторы тысячи рублей. Этой суммы вам хватит на приобретение аксессуаров для смартфона – бампера или защитного стекла: такому комплекту ваша половинка будет рада еще больше!