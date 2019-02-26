О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Рвутся трубы...
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Рвутся трубы...

Пациенты детской инфекционной больницы Барнаула заразились ротавирусом

Новости
415
0

Родители пациентов детской инфекционной больницы №2 Барнаула рассказали телеканалу «Наши новости» о том, что их дети в медучреждении «подцепили» ротавирус.

«Сначала мне стало плохо, потом на утро ребенку — у меня рвота и понос и у ребенка двукратная рвота и понос. Правила гигиены никто не отменял, меньше по коридорам ходить нужно, мыть руки», - призналась мама ребенка.

Напомним: в начале января жительницы Барнаула Варвара Чанцева и Татьяна Чиркова отправили в сообщество Barnaul22 социальной сети ВКонтакте фотографии мебели, стен и сантехники детской инфекционной больницы на ул. Попова, 31 в Барнауле. Женщин привело в ужас состояние учреждения и условия, в которых лечатся их дети.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, в больнице неукоснительно соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: стараются, чтобы прибывшие пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими. В ведомстве отметили, что в данный момент в учреждении идет проверка соблюдения санитарных норм.

С 1 января 2019 года Детская инфекционная больница №2 вместе с Перинатальным центром (клиническим) Алтайского края вошло в состав КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», созданный на базе Алтайской краевой клинической детской больницы.
Барнаульский священник высказался против закупки каменных панно для больниц

Барнаульский священник высказался против закупки каменных панно для больниц

Новости

Микушин отметил, что панно не относятся к священным реликвиям, а министерство не поинтересовалось мнением больных

235

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: healthy-kids.ru

#детская больница #ротавирус #Барнаул