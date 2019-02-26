Пациенты детской инфекционной больницы Барнаула заразились ротавирусом

Новости 22.02.2019 13:45 415

Родители пациентов детской инфекционной больницы №2 Барнаула рассказали телеканалу «Наши новости» о том, что их дети в медучреждении «подцепили» ротавирус.

«Сначала мне стало плохо, потом на утро ребенку — у меня рвота и понос и у ребенка двукратная рвота и понос. Правила гигиены никто не отменял, меньше по коридорам ходить нужно, мыть руки», - призналась мама ребенка.

Напомним: в начале января жительницы Барнаула Варвара Чанцева и Татьяна Чиркова отправили в сообщество Barnaul22 социальной сети ВКонтакте фотографии мебели, стен и сантехники детской инфекционной больницы на ул. Попова, 31 в Барнауле. Женщин привело в ужас состояние учреждения и условия, в которых лечатся их дети.

По данным министерства здравоохранения Алтайского края, в больнице неукоснительно соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: стараются, чтобы прибывшие пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими. В ведомстве отметили, что в данный момент в учреждении идет проверка соблюдения санитарных норм.

С 1 января 2019 года Детская инфекционная больница №2 вместе с Перинатальным центром (клиническим) Алтайского края вошло в состав КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», созданный на базе Алтайской краевой клинической детской больницы.